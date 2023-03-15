Версия Atomic Heart для VK Play получила патч 1.3.5.0

Игроки Atomic Heart, которые приобрели игру в VK Play, наконец-то получили патч 1.3.5.0. Его релиз состоялся на 5 дней позже, чем это произошло в Steam. Вес патча составляет практически 13 ГБ.

Список изменений патча 1.3.5.0 для Atomic Heart:

Добавлены настройки FOV.

FOV адаптирован для широкоформатных мониторов.

Улучшены визуальные эффекты смерти Вовчика/А6 в замороженном состоянии.

Добавлены звуки прыжков в Лимбо.

Исправлена ошибка с некорректным отображением ПM в Элеаноре с установленной кассетой.

Исправлены некоторые проблемы окружения перед битвой с финальным боссом.

Исправлена проблема с подсветкой внизу экрана при перемещении по локации «Челомей».

Исправлена проблема с миганием тела П-3 в кат-сцене в Центре Сеченова.

Исправлена ошибка, из-за которой мультфильмы иногда не воспроизводились.

Исправлена проблема с некорректной загрузкой первой локации на ВДНХ.

Исправлена проблема с некорректной загрузкой котельной.

Исправлена ошибка с визуализацией растений в локации «Пестицидный цех».

Исправлена проблема с освещением в гостинице в Деревне.

Добавлен звук прицеливания для улучшения ПМ «Револьверная затворная рама».

Исправлена проблема со звуком в лифте на ВДНХ.

Исправлена ошибка с визуализацией окружения в Театре Майи Плисецкой.

Исправлена проблема со звуком двери выхода на испытательном полигоне (ПОЛИГОН 8).

Исправлена ошибка, при которой трупы мутантов принимали А-позу.

Исправлена проблема со звуком в лифте Альгоцеха в Комплексе Вавилова.

Исправлена ошибка с некорректной загрузкой последней комнаты с головоломками в Зоне работы магнитных полей.

Улучшены маркеры квестов на ВДНХ.

Исправлена ошибка, из-за которой Терешкова не шла дальше, если стоять близко к воротам.

Исправлена ошибка с некорректным спавном Плюща в морге Комплекса Павлова.

Исправлена проблема с лифтом на испытательном полигоне (ПОЛИГОН 10).

Исправлена проблема со свечой на испытательном полигоне (ПОЛИГОН 10).

Исправлена проблема с некорректным спавном Роторобота на ВДНХ.

Исправлена проблема с отсутствующими объектами.

Исправлена проблема с сохранением в тоннелях Комплекса Вавилова.

Исправлена проблема с застреванием в Театре Майи Плисецкой при попадании по Плющу круговой атакой «Шведа».

Исправлена проблема с застреванием на испытательном полигоне (ПОЛИГОН 1).

Исправлена проблема с неправильным выбором квестового предмета при наличии огромного количества ресурсов.

Исправлена ошибка, из-за которой квестовый предмет превращался в боеприпасы МРПК («Крепыш»).

Исправлена проблема со стартом локации «Лимбо».

Исправлена проблема с вылетом при загрузке автосохранения в Альгоцехе.

Исправлена проблема с вылетом после смерти от ракеты Наташи.

Исправлена проблема с обновлением квеста «Усатый Карл у Клары украл коралл».

Исправлена проблема с полоской здоровья Черного Вовчика после автосохранения.

Исправлена проблема с дверями лифта в Банке семян Комплекса Вавилова.

Исправлена ошибка с дверью на испытательном полигоне (ПОЛИГОН 11).

Исправлена проблема, при которой невозможно повторно пройти через главный вход на ВДНХ, если выйти из него прямо перед закрытием двери.

Исправлена ошибка, из-за которой дверь не открывалась в начале Лимбо в Комплексе Павлова.

Исправлена ошибка, из-за которой двери не открывались после убийства Плюща и всех мобов на испытательном полигоне (ПОЛИГОН 9).

Исправлена ошибка, из-за которой игрок появлялся на границе уровня при загрузке через автосохранение в случае перемещения от входа в туннели Комплекса Вавилова.

Исправлена ошибка, из-за которой при подъеме на лифте не загружалась часть зоны кабинета Сеченова в «Челомее».

Исправлена ошибка, из-за которой не загружалась часть зоны Церемониальной рампы на ВДНХ.

Исправлена ошибка, из-за которой невозможно было взаимодействовать со Свечой в котельной Горячего цеха, если она задвинута за опору трубы.

Исправлена ошибка, из-за которой Пчелы не чинили Ветрогенераторы и камеры «Одуванчик».

Исправлена проблема с отсутствием чертежа КС-23.

Исправлена проблема, при которой терминал Груша не реагировал на взаимодействие в закрытом помещении на ВДНХ.

Исправлена проблема, при которой невозможно было открыть карту в открытом мире.

Исправлена проблема, при которой в некоторых случаях нельзя было выйти из машины.

Исправлены коллизии во многих местах, проблемы с которыми ранее приводили к застреванию в окружении.

Исправлена проблема с недоступным Щебетарем в локации «Пестицидный цех» Комплекса Вавилова.

Исправлена проблема с расходными материалами в колесе выбора оружия.

Исправлена проблема с отображением неустановленных улучшений ПМ.

Исправлена проблема с отображением неустановленных улучшений МРПК («Крепыш»).

Исправлена проблема с исчезновением лута после загрузки сохранения.

Исправлена ошибка, из-за которой части тел мертвых замороженных врагов становились доступными для лута.

Исправлена проблема с отсутствующими объектами карты в Парке дружбы народов на ВДНХ.

Исправлена проблема с падением под карту при прыжке на отражатель в конце Зоны работы магнитных полей.

Исправлена проблема с сохранением прогресса достижений.

Исправлена проблема с прогрессом достижений после перезапуска игры.

Исправлена проблема с получением достижения «Сканер».

Исправлена проблема с получением достижения «Оружейный барон».

Исправлена ошибка, из-за которой нахождение/крафт ПМ не засчитывались в прогресс достижения «Оружейный барон».

Исправлена ошибка с прогрессом достижения «Горячая голова».

Исправлена проблема с получением достижения «Зачистка».

Исправлена проблема с интерфейсом Элеаноры.

Улучшен интерфейс Элеаноры для мониторов 16:10 и 21:9.

Улучшены HUD-уведомления об отправке предметов в хранилище.

Улучшен интерфейс активации навыков.

Исправлена проблема с зависанием отображения лута.

Улучшена производительность в некоторых зонах.

Повышена стабильность — исправлены некоторые редкие сбои.

Ускорение мыши отключено.

Исправлена проблема с софт локом при многократных нажатиях пробела во время использования Элеаноры.

Стоит отметить, что если были установлены модификации, то обновление может привести к ошибке запуска. Рекомендуется удалить и переустановить игру.

Если верить анонсу, то задержка патча произошла из-за внутренней модерации.