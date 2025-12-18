Церемония «Оскар» станет эксклюзивом YouTube

Начиная с 2029 года церемония вручения премии «Оскар» будет транслироваться на YouTube и YouTube TV. Академия откажется от эфирного телевидения после окончания контракта с ABC. Просмотр будет бесплатным и доступным по всему миру.

Соглашение рассчитано до 2033 года и включает не только саму церемонию, но и красную дорожку, закулисье, Governors Ball и другой контент. Партнёрство с Google также предусматривает цифровизацию части архивов Киноакадемии и онлайн-доступ к программам Академического музея.

Переход на YouTube снимает ограничения сетки вещания и хронометража, которые действовали на телевидении. Церемония сможет длиться столько, сколько потребуется.