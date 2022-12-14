В Tesla Model S и Model X появилась поддержка Steam

Компания Tesla официально запустила клиент Steam для новых электромобилей Model S и Model X. Как заявил Илон Маск, теперь пользователи могут играть в Cyberpunk, Elden Ring и тысячи других игр прямо в автомобиле. Это работает за счёт мощного бортового ПК.

Также компания показала внешний SSD-накопитель на 1 ТБ, который позволяет загружать игры из Steam, а также любые другие данные. Цена такого накопителя составляет 350 долларов (~22 000 рублей), он совместим со всеми моделями электромобилей компании.

Утверждается, что он рассчитан на «долгий срок службы, выдерживает экстремальные температуры, удары и вибрации автомобиля».