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Новости

В Telegram появился бот для изменения голоса и исходящего номера

В мессенджере Telegram появился бот, который может подменить исходящий номер и голос позвонившего. Этот бот платный, однако его можно использовать для мошенничества.

Система позволяет подменить номер, а также изменить голос, чтобы заставить жертву перевести им деньги. Для этого мошенники могут представиться родственниками, знакомыми или сотрудниками банка. В последнем случае они могут попытаться узнать данные карты и пароль.

При этом в госсекторе уже придумали, как адаптировать бот-программу для работы правоохранителей. Если разработчики пойдут на сотрудничество с полицией, это позволит решить проблему телефонного мошенничества и других преступлений.

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Источник:
КоммерсантЪ
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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