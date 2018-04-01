ВКонтакте появились чаты с сообществом

Соцсеть ВКонтакте запустила беседы в сообществах. Владельцы пабликов могут создавать до 20 чатов, каждая беседа поддерживает до 2 тысяч участников. Нововведение позволит давать ответы на вопросы клиентов, узнавать их интересы, вести различные обсуждения, собирать отзывы или договариваться о различных игровых планах.

Главная страница сообщества показывает, сколько чатов уже создано и какое количество участников в них. Новый пользователь при подключении к беседе видит последние 300 сообщений.

Раздел «Беседы» доступен для сообществ с участниками меньше 100 тысяч человек. Если количество подписчиков станет больше, то функция будет работать без изменений.