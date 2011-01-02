В сети показали, как выглядел прототип современного Nokia N95

Легендарный телефон-слайдер Nokia N95 вышел давно и на сегодняшний день уже окончательно устарел. Однако, как сообщается, энтузиасты не теряют надежды увидеть его в современном исполнении.

Блогер Михаэль Фишер показал прототип нового Nokia N95, который по неизвестной причине не дошёл до релиза. И он тоже выполнен в форм-факторе слайдера, но экран при этом сдвигается вбок.

При сдвиге появляется фронтальная камера со вспышкой и дополнительный динамик. Это позволио уменьшить рамки дисплея. При этом тыльная камера опоясана кольцом, которое можно откидывать и использовать в качестве подставки.

Как отмечается, это один из вариантов, который рассматривался на этапе прототипирования. В других версиях планировалось сдвигать корпус по горизонтали.