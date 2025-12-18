«Яндекс» представил ИИ-наушники «Дропс» | The GEEK
«Яндекс» представил ИИ-наушники «Дропс»

Продажи Яндекс Дропс с Алисой AI начнутся в первом квартале 2026 года.
Редакция The GEEK сегодня в 11:50

Яндекс продемонстрировал, как будут работать Яндекс Дропс — первые носимые ИИ-наушники компании с ассистентом Алисой. Старт продаж устройства запланирован на первый квартал 2026 года.

Яндекс Дропс открывают доступ к ИИ-ассистенту без экрана. Пользователь сможет обращаться к Алисе голосом в любой момент, задавать вопросы, получать ответы и управлять музыкой на ходу, не отвлекаясь на смартфон или компьютер. В компании отмечают, что устройство рассчитано на расширение повседневных сценариев использования нейросетей.

Одновременно Яндекс показал работу функции «Моя память», которая станет частью экосистемы носимых ИИ-устройств. Всё, что пользователь попросит зафиксировать — планы, задачи, напоминания или случайные мысли — будет сохраняться в чате с Алисой AI в виде структурированных записей. К ним можно будет вернуться как через приложение, так и с помощью голосовых команд в наушниках.

С помощью «Моей памяти» можно сохранять списки дел, рекомендации, логистические детали и другую информацию, не открывая приложения вручную. Функция ориентирована на быстрый захват информации и доступ к ней в любой момент.

Яндекс Дропс станут первым устройством компании в новой категории носимых ИИ-гаджетов. Продажи наушников с Алисой AI стартуют в первом квартале 2026 года.

