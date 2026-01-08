В сеть слили постеры HONOR Magic 8 Pro Air — конкурент iPhone Air в цвете iPhone 17 Pro | The GEEK
В сеть слили постеры HONOR Magic 8 Pro Air — конкурент iPhone Air в цвете iPhone 17 Pro

HONOR готовит к выходу ультратонкий смартфон, который во многом превосходит устройство Apple.
Редакция The GEEK сегодня в 20:28

В сети были опубликованы официальные постеры нового, пока ещё не анонсированного ультратонкого смартфона HONOR Magic 8 Pro Air. Устройство показали сразу в четырёх цветовых вариантах, включая оранжевый, вдохновлённый iPhone 17 Pro.

Судя по изображениям, Magic 8 Pro Air заметно отличается от Magic 8 и Magic 8 Pro. Смартфон получил горизонтальный блок камер в стиле iPhone Air с тремя объективами.

Инсайдеры приписывают смартфону 6,31-дюймовый экран, толщину 6,1 мм, аккумулятор на 5500 мАч, быструю зарядку 80 Вт, чипсет MediaTek Dimensity 9500 и три 50-мегапиксельные задние камеры, одна из которых — телевик.

Согласно последним утечкам, официальный анонс HONOR Magic 8 Pro Air может состояться до конца января.

