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Xiaomi 16 Ultra могут представить до конца 2025 года

Сразу с двумя спин-оффами и модульной оптикой.
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 17:44

Следующий флагман Xiaomi серии Ultra, возможно, выйдет уже в 2025 году — раньше обычного. Об этом сообщил инсайдер Digital Chat Station, намекнув на перенос релиза с весны 2026 года на конец 2025-го. Информацию косвенно подтвердил президент Xiaomi Group Лу Вэйбин, назвав грядущую модель «новой вершиной мобильной съёмки».

Флагман получит чип Snapdragon 8 Elite 2 и плоский дисплей. Параллельно готовятся два спин-оффа: Xiaomi 16S Ultra с фирменным чипом XRING и Xiaomi 16 Ultra Max — возможно, с самой мощной камерой в истории Xiaomi.

Последний вариант может стать первым серийным смартфоном с модульной системой оптики, аналогичной концептуальному Xiaomi 15. Она включает датчик M4/3, асферическую оптику и светосильную диафрагму f/1.4, а также поддержку RAW, передачу данных на скорости 10 Гбит/с и ИИ-обработку с динамическим диапазоном в 16 стопов.

Официального анонса пока нет, но если Xiaomi успеет до конца 2025 года, это будет самый амбициозный релиз бренда за всю историю серии.

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