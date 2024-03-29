В России запустился бесплатный сервис для создания генеалогического древа

Стартап «Код Памяти» запустил первый в России бесплатный сервис для создания генеалогического древа. За два тестовых месяца работы количество пользователей проекта выросло в 10 раз: уже создано более 500 древ с 22 тысячами персональных карточек. Новый сервис стал еще одним направлением в развитии стартапа: в планах команды интеграция с архивами в открытом доступе, а также запуск услуги экспорта

В отличие от конкурентов, создание генеалогического древа в «Коде Памяти» бесплатно, без ограничений по персоналиям.

В тестовом режиме сервис по созданию генеалогических древ заработал два месяца назад, и за это время количество активных деревьев выросло с 50 до 500. При этом всего россияне создали более 22 тыс. персональных карточек родственников, привязанных к древам, что показывает растущий интерес общества к своему происхождению и истории.

Самое больше активное генеалогическое древо на сайте показывает связь 16 поколений и содержит более 750 персоналий.

Ранее услуга по созданию генеалогических древ была популярна у сервиса MyHeritage, ушедшего в 2022 году из России.

В планах развития стартапа создание рейтинга квалифицированных партнеров, оказывающих услуги по генеалогии, а также интеграция открытых цифровых архивов в сервис.