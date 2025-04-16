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«Код Памяти» и «Проект Жизнь» стали партнёрами «Высшей школы генеалогии»

Сотрудничество позволит студентам не только изучать методы поиска предков, но и сразу применять знания на практике — создавая генеалогические древа.
Фото аватара
Вадим Майков вчера в 14:56

В рамках курса «Как восстановить родословную за советский период» ученики учатся работать с архивами и находить следы предков XX века — одного из самых сложных для генеалогических исследований. Обучение ведут историки и специалисты «Проекта Жизнь», авторы методологии «История тебя» и организаторы фестиваля «ГЕНТЕХ».

«Код Памяти» предоставляет студентам расширенный функционал: хранение фотоархивов, документов, AI-инструменты улучшения и раскрашивания снимков. Также участникам предлагается годовая подписка на расширенные функции платформы.

Партнёрство призвано объединить технологические решения с экспертной методологией и вдохновить больше людей на изучение своей родословной.

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Источник:
The GEEK
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