«Код Памяти» и «Проект Жизнь» стали партнёрами «Высшей школы генеалогии»

В рамках курса «Как восстановить родословную за советский период» ученики учатся работать с архивами и находить следы предков XX века — одного из самых сложных для генеалогических исследований. Обучение ведут историки и специалисты «Проекта Жизнь», авторы методологии «История тебя» и организаторы фестиваля «ГЕНТЕХ».

«Код Памяти» предоставляет студентам расширенный функционал: хранение фотоархивов, документов, AI-инструменты улучшения и раскрашивания снимков. Также участникам предлагается годовая подписка на расширенные функции платформы.

Партнёрство призвано объединить технологические решения с экспертной методологией и вдохновить больше людей на изучение своей родословной.