В России стартовали продажи первого детского телефона Elari GamePhone

Компании Elari и diHouse объявили о начале продаж в России первого детского телефона GamePhone. Новый гаджет ориентирован на детей от 3 лет и создан с учётом необходимости контроля за потребляемым контентом.

GamePhone получил две камеры с возможностью обработки фотографий, фонарик, диктофон, будильник, календарь, калькулятор, а также функции GSM-связи и опцию SOS-звонка.

Важно, что детский телефон не имеет доступа к интернету, то есть ребёнок не сможет проводить время в YouTube, TikTok и других соцсетях. Вместо этого предусмотрены обучающие игры, аудиосказки, аудиоспектакли и встроенный MP3-плеер.

От повреждений гаджет защищает чехол из безопасного экологичного силикона в виде популярных детских персонажей. Кроме того, в комплекте идет шнур для ношения, чтобы ребёнок мог всегда держать телефон при себе.

Elari GamePhone уже поступил в продажу по рекомендованной розничной цене 4 990 рублей.