В России стартовали продажи HONOR 200 Lite с мощным портретником и камерой на 108 Мп 

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи смартфона HONOR 200 Lite. Новинка оснащена 108 Мп основной камерой с тремя режимами приближения и 50 Мп фронтальной камерой с подсветкой.

Смартфон имеет 6,7-дюймовый немерцающий AMOLED-экран с яркостью до 2000 нит и частотой обновления 90 Гц. Устройство доступно в конфигурации памяти 8 + 256 ГБ и работает на новейшей операционной системе MagicOS 8.0 с технологиями искусственного интеллекта.

Смартфон доступен в цветах полночный черный, океанический голубой и мерцающий голубой. Официальная цена HONOR 200 Lite в России составляет 32 990 рублей. С 25 июня по 8 июля действует специальное предложение: скидка 4000 рублей и умные часы HONOR CHOICE Watch в подарок.