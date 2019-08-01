В России появился дешёвый смартфон Samsung Galaxy A01 Core

В России стал доступен самый бюджетный смартфон Samsung, речь идёт о модели Galaxy A01 Core. Новинка получила TFT-дисплей диагональю 5,5 дюйма с разрешением 720p. В качестве процессора выступает четырехъёядерный MediaTek MT6739 с 1 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенная памяти для хранения данных. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч.

Основная камера одинарная на 8 Мп, а фронтальная на 5 Мп. Модуля NFC и сканера отпечатков пальцев в смартфоне нет.

По сегодняшним меркам такие характеристики ничтожно малы для комфортного использования. Поэтому для кого рассчитан данный смартфон – неизвестно.

Galaxy A01 Core работает под управлением Android 10 в версии Android GO. Стоимость смартфоны на зарубежном рынке составляет 75 долларов, а в России аппарат доступен всего за 5 990 рублей.