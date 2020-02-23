В России начались продажи смартфонов серии Alcatel 1 2020 года

Компания TCL Communication представляет в России обновленную серию смартфонов Alcatel 1 2020 года: Alcatel 1S, Alcatel 1V, Alcatel 1B и Alcatel 1A. Мобильные устройства обладают характеристиками при оптимальном соотношении цены и качества и оснащены экранами высокого разрешения производства TCL.

Alcatel 1S (2020) 5028Y

Смартфон Alcatel 1S (2020), оснащённый тройной камерой 13 Mп + 5 Mп + 2 Mп с искусственным интеллектом и режимами макро- и широкоугольной съёмки, позволяет делать художественные фотографии высокого качества. Функция автоанализа окружения с помощью искусственного интеллекта на основе 22 сценариев съемки помогает создавать кадры в любых условиях без необходимости дополнительных настроек.

Экран HD+ с V-вырезом и диагональю 6,22 дюйма занимает практически всю фронтальную поверхность смартфон. Объём аккумулятора составляет 4 000 мАч. Смартфон имеет дизайн с глянцевой отделкой корпуса и передней панелью из 2,5D-стекла.

Alcatel 1S (2020) доступен в сером и зеленом цветах по цене 7 990 руб.

Alcatel 1V 5007U

Смартфон оснащен 6,22-дюймовым экраном HD+, который занимает практически всю площадь передней панели и имеет соотношение сторон 19:9.

Смартфон представлен в черном и темно-зеленом цветах и доступен по цене 6 990 руб.

Alcatel 1B 5002D

Alcatel 1B — смартфон начального уровня, ориентированный на тех пользователей. Alcatel 1B работает под управлением операционной системы Android 10 (версия Go) и оснащен четырехъядерным процессором и аккумулятором емкостью 3 000 мАч. Функция Управление Ресурсами повышает производительность и оптимизирует работу устройства в режиме многозадачности.

Alcatel 1B обладает 5,5-дюймовым экраном HD+ Full View 18:9. Основная камера имеет разрешение всего 8 Мп.

Alcatel 1B

Также в России представлен Alcatel 1A 5002F — облегченная версия Alcatel 1B с меньшим объемом оперативной памяти (16 ГБ + 1 ГБ) и более низким разрешением основной камеры — 5 Мп.

Alcatel 1B и Alcatel 1A доступны в черном цвете и цвете морской волны по цене 5 490 руб. и 4 990 руб. соответственно.