В России начались продажи Infinix NOTE 40 Pro+ 5G с изогнутым экраном

Infinix объявил о выходе на российский рынок самого мощного смартфона серии NOTE 40 – NOTE 40 Pro+ 5G. Новинка получила изогнутый 120-герцовый AMOLED экран, чипсет MediaTek Dimensity 7020 и 12 ГБ оперативной памяти.

Смартфон обладает основной камерой на 108 Мп и 32 Мп для селфи. За автономность отвечает аккумулятор на 4600 мАч с поддержкой ультрабыстрой зарядки на 100 Вт и поддержке беспроводной зарядки до 20 Вт.

NOTE 40 Pro+ 5G доступен для покупки в магазинах М.Видео и Эльдорадо и онлайн с 18 июня по 9 июля по эксклюзивной цене 31 990 рублей, с 9 июля стоимость составит 36 990 рублей.