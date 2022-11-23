В России хотят взять под контроль виртуальную реальность, игры и лутбоксы

В России назревают новые ограничения. Так, в «Роскомнадзоре» предложили распространить «закон Яровой» на игровые площадки. Для этого предлагается определить правовой статус игровой валюты, лутбоксов, донатов и самих стриминговых платформ.

Помимо этого, если закон будет действовать и для потоковых платформ, им придётся хранить все данные, полученные от пользователей: переписку, изображения, аудио и видео, а также предоставлять эти данные правоохранительных органам.

При этом участники рынка сомневаются, что это будет просто — для такого количества данных нужно много памяти.

А в МВД России предложили регулировать на законодательном уровне ещё и системы виртуальной реальности.

Они [VR-шлемы] уже есть, они уже продаются, ими уже пользуются, в супермаркетах как развлечение предлагается. И там есть повышенный риск деструктивного информационно-психологического воздействия. Заявил представитель Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) МВД России Александр Смирнов.

В чём проявляется такое воздействие и как оно работает — непонятно, ведь современные VR-технологии далеки от прямого влияния на мозг. Технически они не сильно отличаются от обычных мониторов.