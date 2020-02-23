Apple открыла доступ к статистике передвижений людей

Apple предоставила местным властям и органам здравоохранения доступ к статистическим данным своих карт. Информация должна помощь в борьбе с новым коронавирусом COVID-19. В компании отметили, что статистика анонимна и не раскрывает сведения о перемещении конкретных личностей.

Анонимные статистические данные об использовании Карт Apple в крупнейших городах 63 стран и регионов отображаются на новом сайте. Информация генерируется на основе количества запросов о прокладке маршрутов в Картах Apple. Затем данные сравниваются с собранными ранее, чтобы вычислить общую динамику передвижений пешком, на личных автомобилях и общественном транспорте. Доступность данных в конкретных городах, странах и регионах зависит от ряда факторов, в том числе от достижения минимально допустимого количества запросов в день. говорится на сайте Apple

Все собранные данные связаны со случайным идентификатором, который автоматически сбрасывается. Таким образом Apple гарантирует конфиденциальность своих пользователей.