В Realme 10 Pro+ из Китая начали блокировать звонки

Пользователи смартфонов realme столкнулись с проблемой блокировки звонков в модели Realme 10 Pro+ для китайского рынка. По сообщению ресурса Mobiltelefon, эта проблема стала наблюдаться и в России, несмотря на то, что этот смартфон уже давно продаётся глобально. Некоторые пользователи предполагают, что такое блокирование может быть связано с глобальным запуском устройства, который произошел совсем недавно.

Однако, как упоминалось ранее, причина блокировки Realme 10 Pro+ пока неизвестна и компания не прокомментировала эту ситуацию.

Недавно аналогичная проблема наблюдалась у смартфонов OnePlus 11, которые также были куплены в Китае. Предполагается, что компания блокировала совершение звонков перед глобальным запуском устройства. Однако представители OnePlus не подтвердили эту информацию.