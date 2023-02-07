Серия смартфонов Realme 10 официально представлена в России

Бренд realme на специальном мероприятии в России представил два новых смартфона для отечественного рынка — realme 10 Pro+ c изогнутым AMOLED дисплеем и обновлением 120 Гц и более доступный realme 10 Pro с безрамочным дисплеем.

Realme 10 Pro+ выделяется первым в своем ценовом сегменте изогнутым дисплеем с частотой обновления 120 Гц, а также узкими рамками и ШИМ 2160 Гц.

Основная камера получила разрешение 108 Мп, а за производительность устройства отвечает процессор Dimensity 1080 5G с динамической оперативной памятью до 24 ГБ.

Более простая модель в лице realme 10 Pro оснащается дисплеем с частотой обновления 120 Гц и тонкими рамками вокруг дисплея шириной 1 мм. В качестве процессора смартфон использует SD 695 5G. Как и старшая модель, смартфон получил камеру с разрешением 108 Мп и корпус с «гиперпространственным» дизайном.

Оба смартфона поставляются с предустановленным пользовательским интерфейсом UI 4.0 на базе Andoird 13.

Официальная стоимость realme 10 Pro+ в России составляет 32 999 рублей за версию 8/128 ГБ и 36 999 рублей за версию 12/256 ГБ. Realme 10 Pro предлагается от 22 999 рублей за версию 8/128 ГБ и 25 999 рублей за версию 8/256 ГБ.