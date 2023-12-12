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В приложении «СберБанк Онлайн» теперь можно сохранять бонусные карты магазинов

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Валентин Снежин сегодня в 16:18

Приложение «СберБанк Онлайн» расширил функциональность своего приложения для Android. Новая версия под номером 15.2 предоставляет возможность сохранять бонусные карты в разделе «Кошелёк» > «Бонусные карты». Пользователи могут добавлять карты различных магазинов, поддерживаемых приложением из специального списка.

Процесс сохранения карт упрощён до минимума: достаточно отсканировать штрихкод или QR-код с физической карты с помощью камеры своего смартфона. Полученные данные сохраняются в приложении для последующего использования.

Доступ к сохранённым картам обеспечивается через ярлык SberPay, который может быть размещен на рабочем столе смартфона. Важно отметить, что новая функция работает даже без подключения к интернету.

Обновленную версию приложения «СберБанк Онлайн» можно загрузить с официального сайта компании.

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Источник:
Сбербанк, The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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