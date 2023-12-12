В приложении «СберБанк Онлайн» теперь можно сохранять бонусные карты магазинов

Приложение «СберБанк Онлайн» расширил функциональность своего приложения для Android. Новая версия под номером 15.2 предоставляет возможность сохранять бонусные карты в разделе «Кошелёк» > «Бонусные карты». Пользователи могут добавлять карты различных магазинов, поддерживаемых приложением из специального списка.

Процесс сохранения карт упрощён до минимума: достаточно отсканировать штрихкод или QR-код с физической карты с помощью камеры своего смартфона. Полученные данные сохраняются в приложении для последующего использования.

Доступ к сохранённым картам обеспечивается через ярлык SberPay, который может быть размещен на рабочем столе смартфона. Важно отметить, что новая функция работает даже без подключения к интернету.

Обновленную версию приложения «СберБанк Онлайн» можно загрузить с официального сайта компании.