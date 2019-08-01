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Новости

В Новой Зеландии начнут тестировать беспроводную передачу электричества

Компания из Новой Зеландии достигла договорённости с местными поставщика электричества о тестировании микроволновой передачи электроэнергии. Как следует из документов, технологии безопасна для окружающей среды и отличается высоким коэффициентом полезного действия для приёмных устройств.

Первые испытания прототипа начнутся с передачи двух киловатт и будут масштабированы до коммерческих мощностей.

Стоит отметить, что передача электричества через микроволны создана уже давно и трестировалась в 1960 году в США на вертолётах с микроволновым питанием. Сейчас технологию будут пробовать через спутники. Тогда система не дошла до коммерческого рынка из-за ряда причин. При осуществлении подобной передачи теряется треть энергии, но в новой разработке был найден компромисс между сигналами приёма.

  • Lazer
Пример системы

Первый прототип будет передавать один киловатт на километр, а в будущем система сможем передавать электроэнергию между двумя вышками в десятки километров при условии прямой видимости. Кроме того, технологию смогут масштабировать с помощью сетей 5G.

Сами разработчики заявляют, что о полноценной заменой традиционным проводам пока говорить рано. Скорее она будет дополнением для подключения островов, посёлков, заповедников и прочих мест, где провести традиционные кабели невозможно.

Кроме того, у микроволновой электропередачи имеются конкуренты. Американские военные тестируют передачу электроэнергии через лазеры, а для небольших расстояний применяется индукционная зарядка.

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