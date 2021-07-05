В магазине Google Play обнаружили 9 приложений с вирусами

Антивирусная компания Dr.Web сообщила, что в Google Play есть не менее 9 приложений, в которых обнаружился вредоносный код. Его можно использовать для «угона» учётных записей в Facebook и других социальных сетях.
Список приложений выглядит так:
- Processing Photo
- PIP Photo
- Rubbish Cleaner
- App Lock Keep
- App Lock Manager
- Lockit Master
- Horoscope Pi
- Horoscope Daily
- Inwell Fitness
Как сообщается, некоторые из них скачали почти 6 миллионов раз. Другие — несколько сотен раз. Однако все они опасны.
Схема обмана работала так: пользователю предлагали подключить расширенные опции и избавиться от рекламы, выполнив вход через Facebook. Однако после этого их перенаправляли на подставную страницу входа в социальную сеть, откуда данные передавались хакерам.
На данный момент приложения удалили из Google Play, но их нужно удалить и с устройств.
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