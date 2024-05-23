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В М.Видео и Эльдорадо стартовали продажи смартфонов HUAWEI Pura 70

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Валентин Снежин сегодня в 11:18

В магазинах М.Видео и Эльдорадо начались продажи смартфонов новой серии HUAWEI Pura 70 (обзор).

В момент предзаказа (с 15.05 по 22.05) в М.Видео-Эльдорадо, интерес среди покупателей к серии оказался на 35% выше, чем к прошлогодним HUAWEI P60. Кроме того, устройства HUAWEI также оказались на 56% успешней в денежном выражении, чем предыдущая линейка – P60, которая поступила в продажу в июне 2023 года.

Цены HUAWEI Pura 70

  • HUAWEI Pura 70 12+256 ГБ от 69 999 рублей
  • HUAWEI Pura 70 Pro 12+512 ГБ от 89 999 рублей
  • HUAWEI Pura 70 Ultra 16+512 ГБ от 129 999 рублей

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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