В М.Видео и Эльдорадо стартовали продажи смартфонов HUAWEI Pura 70

В магазинах М.Видео и Эльдорадо начались продажи смартфонов новой серии HUAWEI Pura 70 (обзор).

В момент предзаказа (с 15.05 по 22.05) в М.Видео-Эльдорадо, интерес среди покупателей к серии оказался на 35% выше, чем к прошлогодним HUAWEI P60. Кроме того, устройства HUAWEI также оказались на 56% успешней в денежном выражении, чем предыдущая линейка – P60, которая поступила в продажу в июне 2023 года.

Цены HUAWEI Pura 70

HUAWEI Pura 70 12+256 ГБ от 69 999 рублей

HUAWEI Pura 70 Pro 12+512 ГБ от 89 999 рублей

HUAWEI Pura 70 Ultra 16+512 ГБ от 129 999 рублей