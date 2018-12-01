В iOS 14 можно будет добавлять подписи к фотографиям

В недавно презентованной iOS 14 компания Apple добавила немало нововведений. Это и виджеты на экране, и замена папок, и многое другое. Свою порцию обновлений получило и приложение «Фото».

Одним из нововведений стала возможность добавлять подписи к фотографиям. Ранее такая возможность была только на macOS. Пользователи давно запрашивали добавление этой функции, и вот она появилась.

Для добавления подписи нужно свайпнуть фото вверх, что откроет доступ к текстовому полю. Также можно использовать информацию о местоположении, прикрепленную к изображению. Эти данные можно разместить в виде подписи. Эти данные после ввода будут синхронизированы на всех устройствах пользователя.

Помимо этого, в четырнадцатой версии улучшены возможности воспроизведения живых фотографий, а сортировать снимки теперь можно по фильтрам. Наконец, улучшилась возможность масштабирования иконок для предпросмотра альбомов. Как ожидается, iOS 14 выйдет вместе с релизом iPhone 12, хотя публичная бета появится намного быстрее.

На данный момент есть версия для разработчиков, однако её не стоит ставить на рабочий смартфон, поскольку в ней наверняка есть куча ошибок и недоработок. Стоит дождаться мало-мальски стабильной сборки.