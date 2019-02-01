В iOS 14 добавят эмодзи с матрёшкой

Apple в честь всемирного дня Emoji добавит новые Memoji и Emoji, которые будут доступны пользователям осенью после обновления до iOS 14.

Memoji обзаведётся новыми масками, головными уборами, прическами и стикерами. Самое приятное для российской аудитории в Emoji появится русская матрёшка.

Дополнительно будут выпущены 11 новых причесок, 19 новых головных уборов, включая шапочку медсестры, велосипедный шлем и квадратную академическую шапочку. Кроме того, появятся три новых стикера для дружеского приветствия, объятий и даже смущения.