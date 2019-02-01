В iOS 14 добавят эмодзи с матрёшкой
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Новости

В iOS 14 добавят эмодзи с матрёшкой

Apple в честь всемирного дня Emoji добавит новые Memoji и Emoji, которые будут доступны пользователям осенью после обновления до iOS 14.

Memoji обзаведётся новыми масками, головными уборами, прическами и стикерами. Самое приятное для российской аудитории в Emoji появится русская матрёшка.

  • Memojistickers Blush
  • Memoji Swimcap
  • Memoji Nursecap
  • Memoji Cyclisthelmet
  • Memoji Facecovering Seam 1
  • Dodo
  • Boomerang
  • Beaver
  • Pinchedhand
  • Ninja
  • Nestingdolls

Дополнительно будут выпущены 11 новых причесок, 19 новых головных уборов, включая шапочку медсестры, велосипедный шлем и квадратную академическую шапочку. Кроме того, появятся три новых стикера для дружеского приветствия, объятий и даже смущения.

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