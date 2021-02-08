В этом году может выйти планшет Xiaomi Mi Pad 5 со стилусом

Компания Xiaomi раскрыла планы на 2021 год. Как ожидается, в этом году появится смартфон Mi Mix 4 и новая линейка планшетов под условным пока названием Mi Pad 5. Также ожидается появление складного смартфона.
Спецификации Mi Pad 5 пока не уточняются, однако само намерение говорит, что компания не планирует отказываться от этого рынка.
Также, по данным профильных СМИ, серия планшетов Xiaomi Mi может иметь стилус и ориентироваться на премиальный сегмент рынка, где находятся iPad Pro и Galaxy Tab S7. Если для этого компания задействует однокристальные системы Qualcomm, то шансы на это есть.
Сроки, цены и другие данные о планшетах пока не уточняются.
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