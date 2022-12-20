В ЕС хотят запретить смартфоны с несменяемым аккумулятором

В ЕС хотят ввести новые правила, которые касаются аккумуляторов для смартфонов, планшетов, пауэрбанков и электромобилей. Новый регламент подразумевает упрощённую процедуру замены аккумуляторов для мобильных устройств, продаваемых на территории ЕС.

Подразумевается, что у пользователей должно быть больше информации о батареях. На них предлагают наклеивать этикетки с QR-кодами, которые будут содержать данные о ёмкости, долговечности и химическом составе аккумулятора.

Новые правила будут охватывать весь жизненный цикл аккумуляторов, от проектирования до окончания срока службы, и применяться ко всем типам аккумуляторов, продаваемых в ЕС: портативные аккумуляторы, аккумуляторы SLI, аккумуляторы для транспортных средств (LMT), аккумуляторы для электромобилей (EV) и промышленные аккумуляторы. Пресс-релиз ЕС

Если эти правила введут, то европейских пользователей ожидает возвращение аккумуляторов, которые просто заменить. Хотя это произойдёт только через 3,5 года после принятия соглашения, а его ещё должны одобрить Европарламент и Совет ЕС.