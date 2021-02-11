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Новости

В Epic Games Store стартовала распродажа к «Весеннему показу игр»

Как и обещали ребята из Epic Games, компания устроила распродажу в Epic Games Store в честь предстоящих презентаций игр. Трансляция начнется в 22:00 по московскому времени.

На распродаже в Epic Games Store можно приобрести множество проектов со скидкой. Вот небольшой список:

  • Assassin’s Creed Valhalla — 2074 рубля (скидка 17%)
  • Control Ultimate Edition — 989 рублей (скидка 40%)
  • Cyberpunk 2077 — 1799 рублей (скидка 10%)
  • Disco Elysium — 398 рублей (скидка 45%)
  • Ghostrunner — 1050 рублей (скидка 30%)
  • Godfall — 1319 рублей (скидка 37%)
  • Hades — 372 рубля (скидка 20%)
  • Mortal Shell — 1119 рублей (скидка 20%)
  • SnowRunner — 839 рублей (скидка 40%)
  • Star Wars Jedi: Fallen Order — 1249 рублей (скидка 50%)
  • The Witcher 3: Wild Hunt — Game of the Year Edition — 300 рублей (скидка 80%)
  • Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 — 874 рубля (скидка 25%)
  • Twin Mirror — 1364 рубля (скидка 35%)
  • Watch Dogs: Legion — 1674 рубля (скидка 33%)

Кроме того, в EGS началась раздача Halcyon 6: Starbase Commander, которую можно загрузить бесплатно до 18 февраля.

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Источник:
Epicgames
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