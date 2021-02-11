В Epic Games Store стартовала распродажа к «Весеннему показу игр»

Как и обещали ребята из Epic Games, компания устроила распродажу в Epic Games Store в честь предстоящих презентаций игр. Трансляция начнется в 22:00 по московскому времени.

На распродаже в Epic Games Store можно приобрести множество проектов со скидкой. Вот небольшой список:

Assassin’s Creed Valhalla — 2074 рубля (скидка 17%)

Control Ultimate Edition — 989 рублей (скидка 40%)

Cyberpunk 2077 — 1799 рублей (скидка 10%)

Disco Elysium — 398 рублей (скидка 45%)

Ghostrunner — 1050 рублей (скидка 30%)

Godfall — 1319 рублей (скидка 37%)

Hades — 372 рубля (скидка 20%)

Mortal Shell — 1119 рублей (скидка 20%)

SnowRunner — 839 рублей (скидка 40%)

Star Wars Jedi: Fallen Order — 1249 рублей (скидка 50%)

The Witcher 3: Wild Hunt — Game of the Year Edition — 300 рублей (скидка 80%)

Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 — 874 рубля (скидка 25%)

Twin Mirror — 1364 рубля (скидка 35%)

Watch Dogs: Legion — 1674 рубля (скидка 33%)

Кроме того, в EGS началась раздача Halcyon 6: Starbase Commander, которую можно загрузить бесплатно до 18 февраля.