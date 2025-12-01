В России вступили в силу новые правила утильсбора

С 1 декабря заработали новые ставки утильсбора, которые резко повышают стоимость ввоза автомобилей в Россию. Главный эффект изменений ощутят частные владельцы: для машин мощнее 160 лошадиных сил льготы отменены полностью.

Ранее физлица платили фиксированные суммы — 3400 рублей за новые автомобили до трёх лет и 5200 рублей за более старые. Теперь применяется иной механизм: базовая ставка 20 тысяч рублей умножается на коэффициент, зависящий от мощности и объёма двигателя.

Итоговые платежи могут составлять десятки тысяч рублей, а в отдельных категориях доходить до миллионов. При этом таможенные пошлины остаются отдельной статьей расходов.

Для электромобилей и последовательных гибридов коэффициент рассчитывается по пиковой мощности электромоторов. Чем выше мощность, тем выше сумма утильсбора.

Тарифы будут меняться поэтапно. Следующее повышение ставок запланировано на 1 января 2026 года.