В Android 14 нашли пасхалку на скорый анонс Android 15

После обновления Android 14 QPR 3 Beta 1 на смартфонах нашли пасхалку с намеком на Android 15. Её можно заметить в разделе «О телефоне» во вкладке «Версия Android».

Если раньше там присутствовал круглый логотип Android 14 с изображением робота и ракеты, то теперь значок получил форму перевернутого треугольника и потерял надпись «Android 14».

Именно в этом пользователи и увидели намек на скорый запуск первых бета-версий Android 15. Android 14 — это буква «U» в алфавите, а Android 15 — это «V». Известно, что новая операционка получит название «Vanilla Ice Cream», что также соответствует новому логотипу.

Google пока не делала никаких официальных заявлений относительно точной даты выпуска Android 15. Однако можно с уверенностью сказать, что следующая версия ОС находится в активной разработке.