Утечка показала экран будущего Xiaomi Mi Pad 5

Китайский производитель TCL рассекретил на Международной конференции по дисплейным технологиям (ICDT) свою новинку — экран с диагональю 10,95 дюймов, частотой до 120 Гц и разрешением 2560 х 1600 пикселей (WQXGA). Похоже, эта модель найдёт применение в Xiaomi Mi Pad 5.

Экран использует технологию LTPS и поддерживает стилус. Его особенность — динамическая частота обновления в диапазоне от 15 до 120 Гц. Это позволяет снижать потребление энергии до 20%.

Как ожидается, Mi Pad 5 покажут в августе. Этот планшет получит мощное железо и много памяти, что позволит конкурировать даже с iPad.

Отметим, что новинке приписывают в максимальной конфигурации процессор Qualcomm Snapdragon 870, а также операционную систему MIUI for Pad. Помимо этого, говорится об объёме ОЗУ до 16 ГБ.

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