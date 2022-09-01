Представлен USB 4 Version 2.0 с пропускной способностью 80 Гбит/с

Новый стандарт получил пропускную способность 80 Гбит/с, что в два раза превосходит по скорости Thunderbolt 4. Вторая версия обладает улучшенной архитектурой физического уровня и обновлённым протоколом передачи данных.

Стандарт обеспечивает туннелирование интерфейса USB 3.2 со скоростью более 20 Гбит/с и поддержку актуальных версий DisplayPort и PCIe. Кроме того, есть совместимость с первой версией USB 4, USB 3.2, USB 2.0, а также Thunderbolt 3.

Подробные характеристики и дата выхода USB 4 Version 2.0 будут известны до конца осени 2022 года.

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