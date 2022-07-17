Представлен сверхпрочный смартфон Ulefone Armor X6 Pro за $120

Китайская компания Ulefone выпустила «неубиваемый» смартфон за $120.

Новинка носит название Armor X6 Pro. У нее максимальный уровень защиты по стандарту IP69K — смартфон не пропускает пыль и способен погружаться на 30 минут в воду на глубину до 1,5м. Помимо этого, Armor X6 Pro отвечает требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810G.

Выдающимися спецификациями устройство похвастаться не может, но и его основной акцент сделан совсем на другом. Смартфон получил простенький процессор MediaTek Helio A22 и 5-дюймовый IPS дисплей с разрешением 1280 х 720 пикселей. Есть встроенный модем LTE, датчики GPS и NFC, модули Wi-Fi и Bluetooth 5.0, поддержка двух sim-карт и стандартный разъем для наушников.

Камера тоже не впечатляет: основная на 13 Мп, фронтальная на 5 Мп.

Объем оперативной памяти составляет 4 Гб, встроенной — 32 Гб. У аккумулятора батарея на 4000 мАч + медленная 5-ваттная зарядка.

Ulefone Armor X6 Pro позиционируется как смартфон для экстремальных условий и профессий. Им даже можно пользоваться в перчатках. Стоимость, как упоминалось выше — $120. Есть два цветовых варианта: черный и черный с оранжевыми вставками.

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