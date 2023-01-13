У россиян и белорусов отобрали бесплатно выданную в EGS игру Kerbal Space Program

В магазине Epic Games Store отобрали космический симулятор Kerbal Space Program — но только у жителей России и Беларуси. Официальных заявлений на этот счёт не было, о произошедшем сообщили сами пользователи.

По словам игроков, проект пропал из библиотеки, а на почту пришло письмо о возврате средств. Примечательно, что игры издательства Private Division ранее были недоступны в РФ и РБ, но бесплатную Kerbal Space Program удалось забрать без проблем.

Ранее пользователи из России и Беларуси не смогли забрать несколько игр — приходилось либо регистрировать новые аккаунты, либо использовать VPN.

Также ранее в EGS по ошибке раздали более дорогое издание Death Stranding, хотя затем заменили его на обычную версию. В компании пояснили, что виноват временный сотрудник, который ошибся.