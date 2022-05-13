Илон Макс приостановил сделку по покупке Twitter

Предприниматель Илон Маск сообщил, что сделка по приобретению Twitter приостановлена. Но от идеи покупки соцсети он не отказался, а ждёт результата проверки данных по числу фейковых аккаунтов.

Маск должен был выкупить у акционеров все оставшиеся акции Twitter за 44 миллиарда долларов. При оценке соцсети он исходил из того, что доля мусорных учётных записей не превышает 5%. Если таких аккаунтов окажется больше, то есть вероятность, что сумма сделки может быть пересмотрена в меньшую сторону.

После покупки, Илон Маск собирается навести порядок в соцсети и ввести новые правила.

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