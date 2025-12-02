Samsung представила свой первый трифолд Galaxy Z TriFold с 10-дюймовым экраном

Samsung официально показала Galaxy Z TriFold — свой первый смартфон с тройным складыванием. Это второе устройство такого формата на рынке после Huawei Mate XT, но корейская компания делает ставку на гибкость интерфейса и компактность конструкции.

Galaxy Z TriFold складывается буквой «П» экранами внутрь. В разложенном виде это полноценный 10-дюймовый дисплей с разрешением 2160×1584 и динамической частотой от 1 до 120 Гц. На таком экране можно запускать три приложения одновременно или включать настольный режим Samsung DeX без внешнего монитора.

Внешний экран — 6,5-дюймовый OLED с привычным соотношением 21:9. Толщина устройства в сложенном состоянии — 12,9 мм, вес — 309 грамм.

За мощность отвечает Snapdragon 8 Elite, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной. Основная камера включает 200-Мп модуль, 12-Мп сверхширик и 10-Мп телефото. Фронтальных камер две, обе по 10 Мп. Аккумулятор — 5600 мАч. Заявлена защита по стандарту IP48.

Продажи Galaxy Z TriFold в Южной Корее стартуют 12 декабря. В США смартфон появится в начале 2026 года. Цена пока не объявлена, но будет выше 1999 долларов, которые просят за Galaxy Z Fold7.