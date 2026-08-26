Samsung хотела поставить в Galaxy S27 Ultra огромную батарею на 7000 мАч
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Samsung хотела поставить в Galaxy S27 Ultra огромную батарею на 7000 мАч

Но Samsung якобы остановилась на 5700–6000 мАч.
Фото аватара
Редакция The GEEK вчера в 22:15
Слух: Samsung тестировала для Galaxy S27 Ultra батарею на 7000 мАч

Согласно утечке, Samsung тестировала несколько прототипов Galaxy S27 Ultra, включая вариант с аккумулятором емкостью 7000 мАч. Однако до серийной модели такая батарея, вероятно, не доберется.

Инсайдер kro утверждает, что сейчас Samsung рассматривает емкость в диапазоне от 5700 до 6000 мАч. Для сравнения, Galaxy S26 Ultra оснащен аккумулятором на 5000 мАч.

Слух: Samsung тестировала для Galaxy S27 Ultra батарею на 7000 мАч

Одновременно компания якобы изучает возможность перехода на кремний-углеродные аккумуляторы. Такая технология позволяет увеличить емкость батареи без сопоставимого увеличения ее физических размеров.

Среди тестовых прототипов также были версии Galaxy S27 Ultra без встроенного S Pen. Отказ от стилуса позволил бы освободить дополнительное пространство внутри корпуса для аккумулятора, однако Samsung, судя по утечке, пока не решилась на такой шаг.

Тот же источник упоминает полноразмерные наушники Samsung, которые могут получить название Galaxy Buds Ultra или Galaxy Buds Max.

Samsung официально не раскрывала характеристики Galaxy S27 Ultra, поэтому информация о батарее, S Pen и новых наушниках пока остается на уровне слухов.

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