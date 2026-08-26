Складной смартфон Xiaomi 18 Fold показали на «живых» фотографиях и видео
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Складной смартфон Xiaomi 18 Fold показали на «живых» фотографиях и видео

Грядущая новинка сильно похожа на HUAWEI Pura X Max и Pura X View.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 19:43
Складной смартфон Xiaomi 18 Fold показали на «живых» фотографиях и видео

Пару недель назад Xiaomi как бы невзначай показала свой не анонсированный смартфон со складным дисплеем, но устройство было продемонстрировано лишь в разложенном состоянии со стороны внутреннего экрана. Сегодня же в Сети появились «живые» фотографии Xiaomi 18 Fold — название подтверждено компанией.

По словам источника, на изображениях ниже запечатлён смартфон Xiaomi 18 Fold в вишнёвом цвете. Как и ожидалось, устройство будет выполнено в широком формате как у Samsung Galaxy Z Fold8.

Судя по фотографиям, дизайн у грядущей новинки схож с HUAWEI Pura X Max и Pura X View:

Кроме этого, в Сети были опубликованы изображения прототипа Xiaomi 18 Fold без камер:

А также прототип показали на видео:

Что касается известных технических характеристик, инсайдеры приписывают Xiaomi 18 Fold внутренний дисплей с диагональю около 7,6-дюймов с соотношением сторон 4:3. Устройство по габаритам будет схоже с конкурентами от HUAWEI и Samsung. Кроме этого, компания уже подтвердила, что в смартфоне будет её фирменный чип XRing O3.

Презентация Xiaomi 18 Fold может состояться уже в начале следующего месяца.

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