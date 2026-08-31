Ремонт экрана iPhone Ultra будет стоить как новый флагманский смартфон

В следующем месяце Apple представит iPhone Ultra — первый смартфон компании со складным дисплеем. Стоимость грядущей новинки может превысить 2000 долларов, что будет во многом обусловлено сложной конструкцией с шарниром и гибким дисплеем, ремонт которого может обойтись по цене хорошего флагманского смартфона.

По оценкам специалистов по ремонту электроники из сервисного центра iCorrect, замена внутреннего дисплея на iPhone Ultra может стоить 1155 долларов (99 300 ₽). Это заметно выше, чем 772 доллара (66 360 ₽), которые Samsung берёт за аналогичный ремонт внутреннего экрана на Galaxy Z Fold8. По словам источника, более высокая цена за замену LCD-панели обусловлена тем, что Samsung Display будет отгружать дисплейные матрицы для Apple по более высоким ценам, нежели для смартфонов собственного бренда.

Презентация первого складного смартфона Apple состоится 9 сентября вместе с флагманами iPhone 18-й серии и другими продуктами компании.