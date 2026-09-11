«Алису AI» хотят сделать неудаляемой на смартфонах в России

Минцифры дорабатывает правила обязательной предустановки российских приложений на смартфоны и другие устройства. Согласно проекту постановления правительства, ИИ-ассистента «Алиса AI» могут сделать системным приложением, которое нельзя удалить обычными средствами. Об этом пишет «Коммерсантъ», ознакомившийся с документом.

В правилах предлагается закрепить новый класс программ под названием «системный помощник». К нему смогут относиться приложения на базе ИИ-моделей, получивших статус национальной или суверенной большой фундаментальной модели.

Системному помощнику планируют предоставить расширенные разрешения. Среди них работа фоновых служб, автоматические обновления, отправка push-уведомлений и возможность голосовой активации.

Также проект предусматривает исключение из правил, позволяющих пользователю удалять предустановленные приложения. Сейчас подобное ограничение распространяется прежде всего на магазины приложений. Новые требования могут распространить и на системного ИИ-помощника.

При этом в Минцифры заявили, что использование такого помощника должно оставаться добровольным, а новые правила должны обеспечить равные условия для российских и зарубежных сервисов.

Против текущей версии проекта выступила Ассоциация РАТЭК. Там считают, что документ требует публичного обсуждения и дополнительной проработки. Среди проблем называют особенности закрытых мобильных ОС, требования к системным разрешениям и возможные риски для безопасности пользовательских данных.

Участники рынка также предупреждают, что изменение требований к программному обеспечению смартфонов может увеличить расходы производителей и осложнить поставки иностранных устройств в Россию.

По данным «Яндекса», недельная аудитория «Алисы AI» достигла 41 млн пользователей, а в сентябре сервисом стали пользоваться в пять раз активнее, чем годом ранее.