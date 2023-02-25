«Тинькофф» попал под санкции Евросоюза

Вместе с «Тинькофф» под санкции ЕС попали «Альфа-банк» и «Росбанк». Но приложения двух последних банков уже были удалены из App Store и Google Play с весны 2023 года.

Удаление, скорее всего, произойдёт и с приложениями «Тинькофф». Владельцам iPhone рекомендуем уже сейчас загрузить «Тинькофф», чтобы сохранить удобный доступ к сервисам банка.

Приложения удалённых банков из Google Play доступны в RuStore от VK

Пользователи устройств на системе Android, смогут и дальше пользоваться, а также обновлять приложениями банков. Для этого им достаточно загрузить APK-файл с официального сайта банка или альтернативного цифрового магазина RuStore.