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«Тинькофф» попал под санкции Евросоюза

Вместе с «Тинькофф» под санкции ЕС попали «Альфа-банк» и «Росбанк». Но приложения двух последних банков уже были удалены из App Store и Google Play с весны 2023 года.

Удаление, скорее всего, произойдёт и с приложениями «Тинькофф». Владельцам iPhone рекомендуем уже сейчас загрузить «Тинькофф», чтобы сохранить удобный доступ к сервисам банка.

Приложения удалённых банков из Google Play доступны в RuStore от VK

Пользователи устройств на системе Android, смогут и дальше пользоваться, а также обновлять приложениями банков. Для этого им достаточно загрузить APK-файл с официального сайта банка или альтернативного цифрового магазина RuStore.

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Источник:
eur-lex.europa.eu, The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу для вас горячие новости из мира техники и гаджетов.

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