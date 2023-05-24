«Тинькофф банк» собирается открыть собственный университет

«Тинькофф Банк» зарегистрировал собственный университет, подтверждая свою заинтересованность в области образования. Новая организация, названная «Автономная некоммерческая организация высшего образования «Центральный университет»», была зарегистрирована в реестре организаций по коду ОКВЭД «образование высшее – бакалавриат».

Ректором этого университета указан Евгений Васильевич Ивашкевич, который также является членом совета директоров АО «Тинькофф страхование» и членом коллегиального исполнительного органа АО «Тинькофф банк».

Представители банка подтвердили информацию о работе над проектом собственного университета. Они отмечают, что в настоящее время рассматривается возможность запуска в России модели образования, ориентированной на науку, технологии, инженерию и математику (STEM-университет).

Стратегическая инициатива «Тинькофф» в области образования предполагает создание полноценного учебного заведения, которое отличается от просто предоставления образовательных услуг, как это делает, например, «Сберуниверситет». Банк видит потенциал в развитии собственного высшего учебного заведения, где студенты смогут получить качественное образование в сфере STEM и расширить свои знания и навыки.