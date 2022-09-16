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Новости

TikTok добавил функцию по обмену фото в реальном времени

TikTok запустил новую функцию под названием Now. Пользователям предлагается публиковать свои фото или видео в случайное время без фильтров и выстроенных кадров.

Функция Now является полной копией челленджа BeReal, в котором автор предлагал постить моменты из жизни без обработки.

Пользователям TikTok ежедневно будет приходить уведомления с призывом сделать фото прямо сейчас. Также можно записать 10-секундное видео. Опубликовать свой пост из «реальной жизни» можно только в течение трех минут, естественно, без обработки и фильтров.

Видеть посты из Now, будут только те пользователи, которые тоже публиковали свои фото/видео в этом формате в этот же день.

Доедет ли до России эта функция пока не известно.

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Источник:
Techcrunch

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