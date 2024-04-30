Издатель PUBG показал геймплей и редактор персонажей нового «убийцы» The Sims

Корейская компания Krafton, известная своей работой над игрой PUBG, представила подробности своего нового проекта — конкурента культовой The Sims, симулятора жизни под названием inZoi.

В опубликованном видео разработчики показали основные аспекты игры, включая продвинутый редактор создания персонажей с многочисленными возможностями для кастомизации. Игроки смогут не только тонко настраивать внешность персонажей, но и влиять на структуру и атмосферу города — от утопически чистого мегаполиса до преступного гетто.

Также в ролике продемонстрировали элементы управления транспортом, организацию общественных мероприятий и систему кармы, которая будет следить за поступками персонажей и определять их будущее. Система кармы, как подчеркивают разработчики, сыграет ключевую роль в формировании отношений между персонажами и их социальным окружением, влияя на то, как NPC воспринимают игровых героев.

Пока точная дата релиза inZoi не объявлена, но следующий видеоролик, который планируется выпустить в мае, должен раскрыть дополнительные детали и ответить на вопросы сообщества.