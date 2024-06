Paradox отменила разработку Life by You

Компания Paradox неожиданно отменила игру Life by You. Именно она должна была стать прямым конкурентом The Sims и даже превзойти знаменитую франшизу.

Представители разработчиков назвали решение об отмене тяжелым, поскольку проект создавался с 2019 года.

Основная причина отказа связана с тем, что игра слишком далека от релиза. В компании отметили, что слишком много ресурсов и времени было потрачено на разработку, но они так и не смогли добиться требуемого результата.

Планы создателей альтернативы The Sims были по-настоящему амбициозными. Игра должна была позволить игроку свободно перемещаться по миру без загрузочных экранов, кастомизировать окружение и заниматься различными активностями.

Выход Life by You планировался на 4 июня 2024 года.