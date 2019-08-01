Телевизоры Xiaomi TV 4S поступили в продажу в России

Компания Xiaomi продолжает поставлять свою продукцию российским пользователям. Так, сегодня в России стартовали продажи телевизоров от китайского производителя. Линейка Xiaomi Mi TV 4S состоит из двух моделей, которые отличаются диагональю дисплея. Первый вариант идет с диагональю 50 дюймов, второй – 65 дюймов. Общая черта у устройств – разрешением 4К, то есть 3840 x 2160 пикселей. Также отметим частоту обновления картинки – 60 Гц.

Главным отличием старшей версии, то есть модели с 65-дюймовой диагональю, наличие расширенного динамического диапазона HDR 10. Представленные устройства работают на PatchWall, которая основана на Android TV. Есть и поддержка голосового помощника Google Ассистент.

В арсенале обладателя Xiaomi Mi TV 4S будет два мощных динамика по 10 Вт, разъемы: 3 – USB, 3 – HDMI, а также модуль Wi-Fi, разъем Ethernet, оптический выход и стандартный аудиоразъем. Работают Xiaomi Mi TV 4S на однокристальной системе Amlogic. За графическую составляющую отвечает ускоритель Mali-450. Также отметим наличие 2 ГБ ОЗУ+8 ГБ ПЗУ. Если говорить о ценнике, то младшая модель обойдется покупателю в 29 тыс. рублей, старшая – в 50 тыс. рублей.