Telegram стал самым загружаемым приложением

Одна из исследовательских контор опубликовало рейтинг самых загружаемых приложений за январь этого года. И как ни странно, самым загружаемым в мире приложением не из игровой дисциплины, стал Telegram. За это время приложение было скачано более 63 миллионов раз, а это в 4 раза больше, чем за этот же период в прошлом году.

Стоит отметить, что больше всего загрузок приходится на Индию — 24% или 15 млн. загрузок. Второе место принадлежит жителями Индонезии — 6 млн. загрузок. Вслед за Telegram по числу загрузок идет небезызвестный TikTok, который успели установить за январь 62 млн. раз. Если говорить о странах, то здесь на первом месте Китай — 10,5 млн. загрузок или 17%. Вслед за Китаем расположились США — 6 млн. загрузок и 10%.

Также в первой десятке по количеству загрузок находятся такие приложения, как Signal, Facebook, WhatsApp, Instagram, ZOOM, MX Taka Tak, Snapchat и Facebook Messenger. Что касается загрузок через App Store и Google Play Store, то ситуация такова. В App Store лидируют TikTok, YouTube, ZOOM, Telegram и Facebook, а в Google Play Store – Telegram, Signal, TikTok, MX Taka Tak и Facebook.