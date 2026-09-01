Складной iPhone Ultra может получить зарядку MagSafe
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Складной iPhone Ultra может получить зарядку MagSafe

Складной iPhone Ultra также приписывают два экрана, Touch ID и цену выше $2000.
Фото аватара
Редакция The GEEK вчера в 22:14
Складной iPhone Ultra может получить зарядку MagSafe

Складной iPhone Ultra может получить зарядку MagSafe. По данным Марка Гурмана, все известные ему признаки указывают на поддержку технологии.

Устройству приписывают внешний экран диагональю 5,5 дюйма и внутренний 7,8-дюймовый дисплей. Толщина раскрытого корпуса якобы составит 4,5 мм, а вместо Face ID может использоваться Touch ID.

Среди других ожидаемых характеристик — чип A20 Pro, новый модем Apple и две камеры без телеобъектива. Цена, по слухам, превысит $2000.

Презентация складного смартфона ожидается вместе с линейкой iPhone 18 Pro 9 сентября 2026 года. Гурман допускает одновременный выпуск или разницу в несколько недель.

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