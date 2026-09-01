Складной iPhone Ultra может получить зарядку MagSafe. По данным Марка Гурмана, все известные ему признаки указывают на поддержку технологии.

Устройству приписывают внешний экран диагональю 5,5 дюйма и внутренний 7,8-дюймовый дисплей. Толщина раскрытого корпуса якобы составит 4,5 мм, а вместо Face ID может использоваться Touch ID.

Среди других ожидаемых характеристик — чип A20 Pro, новый модем Apple и две камеры без телеобъектива. Цена, по слухам, превысит $2000.

Презентация складного смартфона ожидается вместе с линейкой iPhone 18 Pro 9 сентября 2026 года. Гурман допускает одновременный выпуск или разницу в несколько недель.