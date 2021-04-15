TCL показала смартфон, который можно складывать и растягивать

Сетевые источники сообщают, что TCL представила уникальный смартфон Fold’n’Roll, который можно сгибать и растягивать. Это позволяет менять площадь дисплея, как захочется.

В сложенном виде получается смартфон с экраном диагональю 6,87 дюйма. В этом случае гибкий дисплей огибает корпус устройства. В разложенном виде это устройство с экраном на 8,85 дюйма. А ещё его можно растянуть до 10 дюймов. Таким образом, новинка может выполнять все функции смартфона, планшетофона и планшета.

В каждом из вариантов использования меняется соотношение сторон, что актуально для разных задач. При этом пока неизвестно, когда выйдет такое решение. Обычный смартфон с гибким экраном TCL выпустит в этом году.

Спецификации новинки также пока не сообщаются.